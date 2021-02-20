Фото: пресс-служба администрации Усть-Цилемского района

На территории Усть-Цилемского района вводится режим «Повышенная готовность. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Усть-Цилемский филиал АО «Коми тепловая компания» ввел ограничения потребления воды из водопроводной сети Усть-Цильмы. В мае 2020 года вышла из строя основная скважина №2. Из-за этого произошло снижение давления в системе центрального водоснабжения. Дополнительно были подключены резервные источники водоснабжения.

С наступлением морозов увеличился забор воды в системе центрального водопровода. Предположительно, это произошло из-за пролива воды населением подключенным к центральному водопроводу для предотвращения замерзания водопровода в домах. Обследовать каждый дом и обнаружить слив воды не представляется возможным. На магистрали центрального водопровода установлены пожарные гидранты, а также подпитка двух котельных.

В связи с недостаточным количеством воды в центральном водопроводе существует угроза остановки котельных и необеспеченности водой пожарных гидрантов в случаи пожара. В связи с этим в Усть-Цильме ввели режим повышенной готовности.

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