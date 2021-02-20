В Усинске 51-летний мужчина зарезал своего знакомого, а второго ранил в шею

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Кровавая драма разыгралась прошлой весной в одной из квартир Усинска. Пьяный мужчина набросился с ножом на хозяина дома и его гостя. В результате последний скончался до приезда «скорой помощи», а первый оказался на больничной койке. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в мае 2020 года вечернее веселое застолье закончилось ссорой между хозяином квартиры, попросившем одного из гостей покинуть жилище, и жителем Псковской области. Участники компании попытались заступиться за хозяина квартиры, однако агрессивный гость схватился за нож и вонзил его в шею мужчинам.

- В результате один потерпевший скончался от массивной кровопотери в подъезде дома, у другого диагностировано проникающее ножевое ранение, причинившее легкий вред здоровью, - прокомментировали происшествие в ведомстве.

Суд, с учетом вердикта коллегии присяжных заседателей, признал жителя Псковской области виновным в совершении двух преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальных – в исправительной колонии строгого режима, после освобождения из которой он на протяжении 2 лет будет ограничен в свободе.

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