В страшном пожаре в Сыктывдинском районе погиб мужчина

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В Сыктывдинском районе произошел жуткий пожар, унесший жизнь человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

В ведомстве уточнили, что возгорание было зафиксировано в 20:38. Очевидцы сообщали, что огнем охвачен дом в поселке Нювчим на улице Ленина. Спасатели экстренно выехали на место.

Пожар был потушен в течение нескольких десятков минут, однако спасти мужчину, оказавшегося в огненной ловушке пожарные не смогли: он скончался до их приезда от удушения.

По предварительной версии, причина пожара – недостаток конструкций и изготовления электрооборудования.

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