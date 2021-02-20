В Прилузском районе огонь уничтожил крупный магазин

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В селе Объячево Прилузского района произошел пожар в крупном магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, глубокой ночью поступило сообщение от очевидцев о том, что загорелся магазин по продаже автозапчастей по улице Олимпийская. На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.

- Возгорание было ликвидировано в 10:00. В результате возгорания уничтожен магазин на площади 120 м². На тушение пожара были задействованы 12 огнеборцев и 5 единиц техники.

По предварительной версии, причиной возгорания стал недостаток конструкций и изготовления электрооборудования.

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