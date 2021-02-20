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В 2021 году в школах Сыктывкара откроют 153 первых класса, это на 15 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каждый год количество первоклассников увеличивается более чем на 150-200 человек. Прием заявлений в первый класс проходит в два этапа. Раньше подача заявлений от родителей стартовала не позднее 1 февраля, а в этом году прием заявлений начнется с 1 апреля.

Для семей, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное и преимущественное право на приём в школу или прописаны на закрепленной за школой территории, прием заявлений откроется 1 апреля, а завершится 30 июня 2021 года.

Вторым этапом станет зачисление будущих первоклассников в общеобразовательные организации Сыктывкара. В предыдущие годы школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после приема документов, а в 2021 году зачисление происходит в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений. Такое правило относится к семьям, проживающим на территории, закрепленной за школой, а также к семьям, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Для детей, которые не зарегистрированы на закрепленной за школой территории, приемная кампания начнется 6 июля и продлится до 5 сентября.

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