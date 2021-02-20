Житель Сосногорска два дня подряд воровал из одного и того же магазина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосногорске местного жителя 1998 года рождения подозревают в том, что в течение двух дней совершал хищения из одного и того же магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился владелец магазина и рассказал, что в помещение проник неизвестный. Оттуда украли телефон, 8 тысяч рублей и пять поллитровых бутылок бесцветного лака. Общая сумма ущерба составила почти 9 500 рублей. На место прибыли полицейские. Правоохранители выяснили, что злоумышленник проник в помещение магазина, разбив стекло входной двери. Эксперты изъяли следы рук и обуви.

Владелец магазина отремонтировал поврежденную дверь. Однако на следующий день в полицию вновь поступило сообщение о проникновении в ту же самую торговую точку. Следы взлома заметил случайный прохожий. Полицейские выяснили, что и в этот раз злоумышленник, чтобы попасть внутрь, разбил входную дверь. Он взял 500 рублей и три бутылки лака. Сумма ущерба составила 6 600 рублей.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Ранее фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ведется расследование. Подозреваемый дал признательные показания.

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