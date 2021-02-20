В двух домах в Верхней Максаковке восстановили газоснабжение

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В двух домах в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка восстановили газоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Верхней Максаковке восстановили газоснабжение в домах по улице Лесосплавная, 27 и Мичаяг,5. В поселке осталось три дома, где ведутся работы по обустройству вентиляционных каналов. После этого уже в ближайшее время в домах появится газ.

В ноябре 2020 года специалисты газораспределительной компании обнаружили отсутствие вентиляционных каналов в пяти домах поселка Верхняя Максаковка – не было тяги. Это создавало угрозу возникновения аварийной ситуации. Во избежание возникновения несчастных случаев эти дома были полностью отключены от газоснабжения. Речь идет, помимо вышеназванных, о домах по улицам Омская, 12,14, Лесосплавная, 29.

Управляющая компания ООО «Наш дом» совместно со специалистами администрации города приняли решение восстановить вентиляционные каналы. Администрация Сыктывкара направила проектные решения для ускорения решения вопроса. Газовики провели техническое обслуживание оборудования, проверили наличие тяги в вентканалах и восстановили газоснабжение в доме.

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