В Койгородском районе ликвидируют огромную несанкционированную свалку

Фото: pexels.com

Свалка, образованная в поселке Нижний Турунъю, будет ликвидирована. Такое решение принял Сысольский районный суд Коми. Оказалось, что Минприроды республики подало иск на администрацию района.

- В обоснование иска указано, что с целью предупреждения, выявления и пресечения несанкционированного природоиспользования в ходе осмотра территории сельского поселения «Кажым» установлено, что в границах земель населенного пункта п. Нижний Турунью местечко «Батальон» выявлено место несанкционированного размещения отходов, - говорится в сообщении.

Суд решил, что свалка действительна несанкционированна и обязал местные власти ее ликвидировать. Сделать они это обязаны до 1 августа 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми предприниматель устроил в лесу огромную свалку (подробности)