Жителей Сыктывкара предупредили об эвакуации машин с улиц

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В Сыктывкаре этой ночью вывезут снег с городских улиц. Владельцев автомобилей местные власти предупредили: уберите машины заранее, иначе их эвакуируют.
Так, коммунальные службы будут работать по следующим адресам:
- ул. Орджоникидзе (от ЦВК до ул. Советская);
- ул. Бабушкина;
- ул. Первомайская (от ул. Пушкина до ул. Колхозная);
- ул. Колхозная (от Аэропорта до ул. Южная);
- ул. Заводская (район Арнедо).
Здесь выставлены специальные предупреждающие знаки.
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