Жителей Сыктывкара предупредили об эвакуации машин с улиц

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В Сыктывкаре этой ночью вывезут снег с городских улиц. Владельцев автомобилей местные власти предупредили: уберите машины заранее, иначе их эвакуируют.

Так, коммунальные службы будут работать по следующим адресам:

- ул. Орджоникидзе (от ЦВК до ул. Советская);

- ул. Бабушкина;

- ул. Первомайская (от ул. Пушкина до ул. Колхозная);

- ул. Колхозная (от Аэропорта до ул. Южная);

- ул. Заводская (район Арнедо).

Здесь выставлены специальные предупреждающие знаки.

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