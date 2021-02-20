Воркутинца оштрафовали за курение в туалете суда

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Жителя Воркуты привлекли к административной ответственности за курение в туалете суде. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

4 февраля воркутинец находился на четвертом этаже здания городского суда. Мужчина зашел в помещение служебного туалета и покурил там. Тем самым житель Заполярья нарушил установленные правила поведения в суде. О недопустимости их нарушения мужчину предупредили судебные приставы.

По результатам рассмотрения дела мировой судья вынес постановление о признании воркутинца виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

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