В АО «Воркутауголь» наказали 21 должностное лицо

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обеспечении средствами индивидуальной защиты работников в деятельности АО «Воркутауголь». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

При привлечении сотрудников на работу с вредными и (или) опасными условиями труда работодатель должны выдавать им средства индивидуальной защиты от вредных производственных факторов. Речь идет о специальных костюмам, перчатках, касках, сапогах и т.д. С этой обязанность работодателя связана закрепленная в локальных нормативных актах предприятия обязанность работников использовать надлежащие средства защиты при выполнении своих трудовых обязанностей.

Однако «Воркутауголь» нередко эти требования игнорирует. Выявлены многочисленные факты, когда руководители отдельных производственных участков допускали работников к ведению работ в отсутствие надлежащих, то есть действующими сроками носки/эксплуатации средств защиты. В других ситуациях, напротив, сами работники своевременно не получали средства индивидуальной защиты и не использовали их во время работы.

В итоге за нарушения требований охраны труда к административной ответственности привлекли 21 должностное лицо. По представлению прокурора к дисциплинарной ответственности привлекли 87 лиц.

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