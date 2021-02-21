За сутки в Сыктывкаре еще 33 человека заразились коронавирусом

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Фото: Нина Юшкова

По информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на сегодняшний день (21 февраля) выздоровели 37654 (+114) человека. Выявлено ПЦР–тестированием 38870 (+82) случаев заболевания COVID–19.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 33 случая. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 3891 человек.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 218 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 742 (+2) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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