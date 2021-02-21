Топ-4 способа мошеннических схем, о которых не знают жители Коми

Способов много, но объединяет их одно: аферисты всеми силами стараются войти доверие к беспечным гражданам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что только ни придумывают те, кто привык что называется «делать деньги из воздуха» криминальным путем через интернет. Способов много, но объединяет их одно: аферисты всеми силами стараются войти доверие к беспечным гражданам. Вот только некоторые виды обмана, о которых рассказал МВД по Коми.

Поиск работы

Одна из схем – это когда аферист публикует объявление об услугах по поискам работы, предоставлению прописки, жилья и др. Так, житель Эжвы нашел на сайте «Авито.ру» объявление об услугах временной регистрации. Он связался с автором объявления и пояснил, что ему срочно необходима такая прописка по месту пребывания. Тот заверил, что все будет сделано в лучшем виде и в короткий срок. А затем попросил перечислить на его счет 5000 рублей. Как только эжвинец перевел ему деньги, незнакомец перестал выходить на связь. А житель Ухты потерял кратно большую сумму. Он опрометчиво перечислил виртуальному «благодетелю» более 70 000 рублей, надеясь, что тот устроит его в одну из крупных фирм Санкт-Петербурга. И также остался ни с чем.

Покупка недвижимости

Другая популярная схема – хищение денег под предлогом приобретения у гражданина объекта недвижимости – квартиры, дачи, гаража или участка. Недавно подобные случаи зафиксированы в Сыктывкаре, Печоре и других муниципалитетах. Так, жительница Ухты, 1957 года рождения, собиралась продать дачный участок, выставив объявление на упомянутом сайте. Вскоре ей позвонил неизвестный с номера телефона, зарегистрированного в Башкортостане. Мужчина изъявил желание приобрести земельный надел, однако тут же посетовал на многочисленные расходы. Далее стал убеждать, что ухтинке самой надо перевести ему средства в сумме 100 000 рублей, а после, якобы, ей все возместят. Ни о чем не подозревавшая женщина отправилась в банкомат, откуда под диктовку на указанный счет телефона перечислила требуемую сумму. И только после поняла, что стала жертвой чьей-то аферы.

Спасите, помогите

Еще один популярный вид хищения – создание фейковой страницы в соцсетях либо ее взлом и последующая просьба занять денег от лица знакомого либо родственника. Неизвестно, чем руководствуются те, кто не звонит в этом случае близким или друзьям, а сразу же переводит деньги по предоставленным реквизитам либо называет персональные данные пластиковой карты, лишаясь порой крупных сумм.

К счастью, есть и положительные примеры. Так, недавно жительнице Печоры, 1999 года рождения, написал в социальных сетях знакомый. Он пояснил, что в данный момент крайне нуждается в деньгах и попросил занять ему 14 000 рублей. Женщина, некоторое время пообщавшись с ним по интернету, поняла, что это вовсе не ее приятель и не стала переводить кровные.

Обещание выигрыша

Четвертый способ – хищение денег под предлогом выигрышей, акций, начислений бонусов и прочего. Так, житель Усинска, 1971 года рождения, попался именно на такую «легенду». Ему написала в соцсетях администратор одной из групп, некая Валерия. Собеседница рассказала, что мужчина является одним из активных пользователей данного ресурса, а потому ему полагается крупный бонус. Чтобы его получить, нужно написать реквизиты своей карты, что он и сделал. После с карты доверчивого северянина было списано 6 500 рублей.

По фактам попыток мошенничества и мошенничеств, а также кражи с банковского счета следователями возбуждены уголовные дела. Ведутся следственно-оперативные действия.

МВД по Республике Коми обращается к жителям региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Для достижения своей цели они выдумывают самые разные истории. Поэтому кто бы ни звонил на телефон и ни писал вам сообщения, не верьте на слово незнакомцам, всегда проверяйте озвученную вам информацию и ни в коем случае не переводите деньги по просьбе незнакомцев. Помните: нельзя называть посторонним секретные сведения о вашей банковской карте.

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