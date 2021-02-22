Жительницы Усть-Куломского района перевели мошенникам более полумиллиона рублей

Две жительницы Усть-Куломского района из-за своей доверчивости позволили обогатиться виртуальным дельцам. Фото: из архива "КП"

Два жителя Усть-Куломского района перечислили неизвестным более полумиллиона рублей, поверив в «мифы» о хакерских атаках на свои счета, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Под диктовку

Две жительницы Усть-Куломского района из-за своей доверчивости позволили обогатиться виртуальным дельцам. Так, женщине 1980 года рождения, проживающей в одном из поселений, позвонил неизвестный. Обходительный собеседник пояснил: он является сотрудником службы безопасности банка и хочет помочь ей сберечь ее деньги. Далее лжебанкир рассказал, что на женщину пытаются оформить кредит неизвестные. Чтобы пресечь данную попытку, ей было предложено самой оформить кредит, а затем перевести образовавшуюся сумму на три счета, привязанные к мобильным телефонам якобы сотрудников банка.

К сожалению, в этой рекомендации сельчанку ничего не насторожило. Она под диктовку выполнила все указания, переведя через банкомат по обозначенным реквизитам 180 000 рублей. После, осознав, что попалась в ловушку аферистов, обратилась в полицию. Телефоны, которыми пользовались любители чужих денег, фигурируют в целом ряде аналогичных афер в отношении жителей муниципалитетов Коми.

Бросилась снимать

В два раза больше потеряла жительница другого населенного пункта, 1990 года рождения. Ее телефонный «банкир» сразу же стал запугивать, говоря, что средства вот-вот уйдут на посторонний счет – нужно срочно их снимать. Бросив все свои дела, женщина поспешила в банкомат. Там она сняла 365 000 рублей и перевела их на продиктованные предприимчивыми злоумышленниками счета. Проделав несколько транзакций, потерпевшая уже не смогла связаться с заботливыми «помощниками».

По фактам мошенничеств (ст. 159 УК РФ) следователями ОМВД России по Усть-Куломскому району возбуждены уголовные дела.

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