Из Республики Коми исчез грипп

Берегите себя! Не болейте. Пейте брусничный морс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Коми нет гриппа, но растет количество заболевших ОРВИ, сообщает региональный минздрав.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, как правило, начинается в январе. Это связано с активностью во время новогодних длительных выходных дней и прибытием иногородних студентов на каникулы. Но в этом году в Коми циркуляция ОРВИ остается в пределах эпидемиологических порогов.

Минздрав предупреждает: для того, что минимизировать риск заражений гриппом и ОРВИ, нужно придерживаться простых правил. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, если чихают или кашляют. Чаще и тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Ешьте больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.). В случае появления заболевших гриппом в семье или коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

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