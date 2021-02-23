Воркутинка потеряла 1,6 миллиона при продаже мебели

Фото: ДМИТРИЙ АХМАДУЛЛИН

В Воркуте местная жительница 2000 года рождения, желая продать мебель, потеряла более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Студентка рассказала, что разместила объявление о продаже кровати на сайте «Авито.ру». Вскоре ей позвонила женщина и сообщила, что хочет купить мебель. Далее разговор с воркутинкой продолжил мужчина. Он сообщил, что для получения перевода ей нужно пойти к ближайшему банкомату, распечатать реквизиты счета карты и продиктовать их вместе с кодом на обратной стороне карты. Девушка выполнила все требуемые действия, после чего мошенники получили доступ к ее электронному личному кабинету банка и успели оформить на нее два кредита.

Горожанка через мобильный телефон заметила подозрительное движение средств на своем счету. Она спросила у потенциальных покупателей, что это значит. Те пояснили, что ей по ошибке перевели крупную сумму, которую нужно перевести на их счета. Девушка не стала проверять эту информацию и перевела на указанные телефонные номера несколькими траншами денежные средства общей суммой более 1,6 миллиона рублей. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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