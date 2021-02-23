В Койгородском районе обнаружили тело охотника

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В Койгородском районе около лесной избушки обнаружено тело охотника. Об этом сообщает филиал СЗРПСО МЧС России.

В понедельник, 22 февраля, спасатели Сыктывкарского ПСО выезжали на поиски пропавшего охотника. В ходе поисков тело мужчины 1958 года рождения было обнаружили возле лесной охотничьей избушки в 25 километре от поселка Иван-Чомъя. После того, как на месте отработала следственная группа, спасатели транспортировали тело в поселок Иван-Чомъя и там передали сотрудникам полиции. Как передает «Комиинформ», по словам местных жителей, охотник отправился в лес на буране и насмерть замерз.

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