За сутки в Сыктывкаре еще 30 человек заразились коронавирусом

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По состоянию, 23 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

На сегодняшний день выздоровели 37835 человек, 101 из них – за последние сутки. За сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, а за весь период пандемии – 39 032.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 30 случаев, – говорится в сообщении.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 3647 человек. За последние сутки сняты с учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока сняли 10 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. За все время в Коми скончались 745 пациентов с коронавирусом.

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