Активисты Шиеса в минус 38 восстановили разрушенный пост «Костер»

Фото: комитет защиты Вычегды

В понедельник, 22 февраля, активисты Шиеса в минус 38 градусов мороза восстановили разрушенный неизвестными пост «Костер»

Около 80 защитников Шиеса из Урдомы, Мадмаса, Жешарта, Яренска, Сыктывкара, Котласа, Коряжмы, Архангельска, Плесецка, Москвы и других городов и поселков собрались на посту «Костер», чтобы восстановить постройки и публично обозначить свою позицию по произошедшим 18 февраля событиям.

Ранее, 18 февраля 2021 года неизвестные разрушили пост «Костёр», варварски сожгли посты «Баня» и «Крепость» в районе станции Шиес. Уничтожение народных наблюдательных пунктов вызвало волну людского негодования. Активисты потребовали найти тех, кто уничтожил посты, и наказать их.

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