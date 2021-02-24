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В 2020 году Республика Коми стала одним из лидеров по потреблению легальной водки. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

В России потребление легальной водки в 2020 году на душу населения выросло на 2%, до 4,9 литра. При этом реализация игристого вина, шампанского и премиального алкоголя выросла в среднем на 15%.

Расчеты производились по государственной системе контроля алкоголя ЕГАИС и по численности населения в России на 1 января 2021 года. Легальное производство снизилось на 4,9% при росте продаж через ЕГАИС на 2%.

Лидерами по потреблению водки на душу населения стали Сахалин – 12,4 литра (+2%), Магаданская область – 11,6 литра (+2%), Коми – 11,2 литра (+3%), Карелия — 9,8 литра (без изменений), Чукотка - 9,4 литра (-6%).

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что в пятерку лидеров входят регионы, в которые сложно и невыгодно везти нелегальную продукцию. В этом году объем пива, продающегося по акциям, снизился с 52% до 49%, водки — с 40% до 32%, а игристых вин — с 50% до 47%. Промо в алкоголе – один из немногих способов поддержать продажи, но, как пишут «Известия», производители могут быть не готовы к снижению рентабельности в условиях кризиса.

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