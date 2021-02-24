В Сосногорске ищут компанию, которая будет ловить бродячих животных

Фото: пресс-служба администрации Сосногорского района

В Сосногорске ищут потенциального подрядчика, который займется отловом безнадзорных животных. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Управление ЖКХ планирует провести электронный аукцион. В перечень услуг, которые должен предоставлять подрядчик, входит отлов животных без владельцев, их вакцинация, стерилизация/кастрация, а также умерщвление по медицинским показаниям.

Жителей призывают не кормить безнадзорных животных. Это, как правило, приводит к их скоплению и агрессии.

Подкармливая их, Вы провоцируете появление еще большего количества бездомных животных. В результате таким подкормок, «на запах» приходит все большее количество бродячих собак, они собираются в стаи и довольно часто становятся опасны, говорится в сообщении.

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