В Сосногорске ищут компанию, которая будет ловить бродячих животных

Фото: пресс-служба администрации Сосногорского района
В Сосногорске ищут потенциального подрядчика, который займется отловом безнадзорных животных. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Управление ЖКХ планирует провести электронный аукцион. В перечень услуг, которые должен предоставлять подрядчик, входит отлов животных без владельцев, их вакцинация, стерилизация/кастрация, а также умерщвление по медицинским показаниям.
Жителей призывают не кормить безнадзорных животных. Это, как правило, приводит к их скоплению и агрессии.
Подкармливая их, Вы провоцируете появление еще большего количества бездомных животных. В результате таким подкормок, «на запах» приходит все большее количество бродячих собак, они собираются в стаи и довольно часто становятся опасны, говорится в сообщении.
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