В Печоре в пожаре заживо сгорела 65-летняя женщина

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Страшный пожар в Печоре унес жизнь местной жительницы, еще двое пострадали. Как стало известно, возгорание было зафиксировано в жилом многоквартирном доме на Социалистической улице: огнем была охвачена одна из комнат., сообщает МЧС по Коми.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то было понятно, что семь человек не могут выбраться самостоятельно, людям понадобилась помощь пожарных. Остальные эвакуировались сами.

После тушения пожара в завалах было обнаружено тело 65-летней женщины. Медпомощь понадобилась 60-летнему мужчине и двухмесячному младенцу. Сейчас на месте ЧП работает дознаватель, которому предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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