В Коми продавец, продавший водку подростку, оштрафован

Пенсионер продал подростку две бутылки крепкого алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Печоре продавец магазина продал 17-летнему ребенку две бутылки водки, сообщает пресс-служба Сосновоборского судебного участка. Оказалось, что пойман продавец был в конце ноября прошлого года. Суд учел положительную характеристику подсудимого, его пенсионный возраст и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

- Мировой судья учел характер совершенного правонарушения, отсутствие каких-либо негативных последствий, личность правонарушителя, которая в настоящее время не работает, находится на пенсии, пришел к выводу, что целям административного наказания, связанным с предупреждением совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, будет соответствовать назначение наказания в виде административного штрафа в размере половины минимального размера - 15 тысяч рублей, - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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