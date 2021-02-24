Сыктывкарца будут судить за то, что он украл у матери 32 тысячи

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 34-летнего местного жителя обвиняют в том, что он украл у своей матери около 32 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе 2020 года мужчина был в гостях у своей матери. Обвиняемый решил похитить деньги с ее банковской карты. Для этого он взял телефон матери с установленной программой «Мобильный банк» и перевел на свой счет почти 32 тысячи рублей. Вину в содеянном сыктывкарец признал, однако причиненный матери ущерб не возместил. Уголовное дело для направлено в Сыктывкарский городской суд.

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