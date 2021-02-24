На пожаре в Сысольском районе спасли 140 коров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 23 февраля, в Сысольском районе горела ферма, пожарным удалось спасти 140 коров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14.50. В деревне Елин загорелась ферма. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 19.30. Пламя повредило здание животноводческой фермы на площади 50 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 140 голов крупного рогатого скота. На месте происшествия работали 15 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

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