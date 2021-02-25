В Печоре мужчина зарезал возлюбленного своей экс-девушки из-за ревности

Житель Печоры подозревается в убийстве соперника из-за ревности Фото: архив "КП"

Любовный треугольник обернулся для жителя Печоры смертью. Он был убит бывшим парнем своей возлюбленной. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе СК по РК.

Известно, что кровавая драма разыгралась в квартире по улице Булгаковой. Подозреваемый пришел домой к 36-летнему убитому в пьяном состоянии и начал конфликт. В ходе ссоры мужчина вонзил несколько раз нож в грудь своего соперника. Добивал 30-летний житель Печоры своего «врага» в шею и спину. От обильной кровопотери мужчина скончался.

- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали происшествие в ведомстве.

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