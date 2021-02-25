В Коми регоператора оштрафуют за нарушение антимонопольного законодательства

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Управление ФАС по Коми признало ООО «Региональный оператор Севера» нарушившим требования антимонопольного законодательства, компании грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2019 году регоператор проводил ряд электронных аукционов на оказание услуг по транспортированию ТКО. Однако заявки на участие в закупках не были поданы. Тогда «Региональный оператор Севера» провел аукционы повторно, однако заявки вновь не были поданы. После этого компания заключила договоры на оказание услуг по транспортировке ТКО с единственными поставщиками отдельно по каждому муниципалитетую

При проведении электронных аукционов регоператор установил требование об обеспечении заявок в размере 5% начальной цены договора, а также требование об обеспечении исполнения договора в размере 30% начальной цены договора. При проведении повторных аукционов требование об обеспечении заявок составляло 4% от начальной цены договора, требование об обеспечении исполнения договора – 25% от начальной цены договора.

В свою очередь, в договорах, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика, обеспечение заявок и обеспечение исполнения договоров предусмотрено не было. Таким образом, ООО «Региональный оператор Севера» создало преимущественный доступ на товарный рынок услуг по транспортированию ТКО для отдельных хозяйствующих субъектов, что могло привести к ограничению конкуренции на рынке транспортировки ТКО, ущемлению интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке по транспортировке ТКО на территории Республики Коми, в сфере предпринимательской деятельности.

Коми УФАС России признало ООО «Региональный оператор Севера» нарушившим требования антимонопольного законодательства, виновные лица будут привлечены к административной ответственности, региональному оператору грозит оборотный штраф, говорится в сообщении.

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