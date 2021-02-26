В Сыктывкаре «Лыжня России» в этом году пройдет без массовых стартов

Фото предоставлено мэрией Сыктывкара.

«Лыжня России» в Сыктывкаре пройдет 28 февраля.

По сообщению Управления физической культуры и спорта Сыктывкара, четыре точки примут спортсменов с 11:00 до 14:00 в рамках всероссийской лыжной гонки «Лыжня России».

Больше всего участников ждут на лыжной базе «Спортивная» за ж/д вокзалом. Также спортсменов примут лыжная трасса в поселке Краснозатонский и освещенная лыжня возле школы №15 в поселке Верхняя Максаковка. Спортивный забег в этом году состоится в Эжве на территории лыжной базы «Веждино» (ул. Островского, 50).

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, лыжники будут стартовать сразу, не дожидаясь массового начала гонки.

«В этом году мы вынуждены сменить формат праздника и отказаться от массовых стартов. Тем не менее, приглашаю всех горожан присоединиться к «Лыжне России», соблюдая необходимые меры предосторожности. Ведь как известно, сыктывкарец – значит лыжник! – обратилась к жителям города глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Наталья Хозяинова.

Участники праздника получат подарки от организаторов. Во время мероприятия будет работать ведущий и организовано музыкальное сопровождение. Безопасность обеспечат бригады спасателей, медиков и представители органов правопорядка.

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