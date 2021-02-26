Фото: сайт Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Республика Коми станет участником Российско-Финляндского культурного форума. Лучшие проекты смогут получить поддержку от финских партнеров.

В этом году от Коми заявлено 8 проектов. В числе них Международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест», концерт джазовой музыки с участием российских и финских музыкантов, предложения об организации этнокультурного обмена с мастер-классами, выставками в области декоративно-прикладного искусства и т.д.

Напомним, что форум состоится 23-26 сентября в Рязани. Главная тема этого года: «Культурный код – ключ к пониманию и сохранению культуры городов». Программа мероприятия включает в себя 4 тематических блока: переговоры по проектам, официальные мероприятия, деловая программа и общественный поток.

Начиная с апреля, в рамках форума запланирована серия онлайн-переговоров. Такой формат позволит не только наладить первичную коммуникацию между партнерами, чей проект будет воплощен в жизнь во второй половине года, но и найти партнеров для проектов, которые будут реализованы уже летом 2021 года.

В деловую программу включены дискуссии и образовательные семинары. В мероприятиях примут участие видные эксперты из России и Финляндии: руководители культурных учреждений, кураторы международных арт- и социальных проектов, организаторы крупных мероприятий.

Также в рамках форума пройдет ряд мероприятий общественного потока для жителей Рязани и гостей города. В частности, планируются дискуссии открытого лектория «Культура 2.0».

Стать участником форума и предложить свой культурный проект можно до конца месяца на официальном сайте www.kultforum.org

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