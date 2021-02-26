У пятерых жителей Коми мошенники украли 180 тысяч

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Мошенники украли у пятерых жителей Коми в общей сложности более 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жительница Удорского района 1957 года рождения в попытке спасти свои средства от мифических жуликов назвала позвонившему ей «лжебанкиру» все персональные данные карты. В итоге она потеряла 36 700 рублей.

В Усть-Вымском районе на удочку проворных виртуальных дельцов попался мужчина 1990 года рождения, лишившийся 6300 рублей. Две жительницы Сыктывкара 1980 и 1984 годов рождения, так же, поверив на слово «консультантам по безопасности», лишились в общей сумме более 34 000 рублей. Кроме того, в Воркуте женщина 1960 года рождения потеряла 28 400 рублей.

Все эти потерпевшие знали о способах обмана, однако проявили беспечность и дали заработать мошенникам более 180 000 рублей, говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье «Хищение с банковского счета».

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