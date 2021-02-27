В Сыктывкаре огласили приговор фигуранту уголовного дела «Оплати по пути»

Ущерб потерпевшим составил около 225 млн рублей. Фото: Нина Юшкова

В Сыктывкаре вынесен приговор фигуранту уголовного дела «Оплати по пути», который скрывался от следствия.

Горбачев и его сообщники с использованием расчётных счетов более 30 подставных фирм и индивидуальных предпринимателей реализовывали незаконные схемы обналичивания денежных средств. К их услугам прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии средств от налогового и финансового контроля. Соучастники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение в размере от 2 до 6% от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.

Кроме того, с использованием сети киосков и терминалов фигурант дела и его соучастники принимали от населения наличные денежные средства в качестве оплаты за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6% развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Отдельной строкой дохода являлись махинации на рынке ценных бумаг с использованием созданной ими ООО «Инвестиционная компания «Дилер». Получая от клиентов акции крупных предприятий, мошенники обманным путем похищали их. Ущерб потерпевшим составил около 225 млн рублей.

Горбачеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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