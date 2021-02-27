В Коми упразднят Конституционный суд

Фото: из архива ИА "Комиинформ"

Конституционный суд Коми продолжит рассматривать дела до конца 2022 года, затем он будет ликвидирован, передаёт Комиинформ.

Заседание рабочей группы по совершенствованию норм Конституции Коми провел заместитель председателя Государственного Совета республики Владимир Косов.

Напомним, необходимость внесения изменений в основной закон Республики Коми связана с принятием поправок в Конституцию России, которые были одобрены в ходе Общероссийского голосования. Для их реализации потребуется изменить около 100 федеральных и федеральных конституционных законов, привести в соответствие с основным законом страны конституции и уставы регионов, законодательство субъектов РФ.

Как отметил Владимир Косов, одним из важнейших вопросов является ликвидация в Республике Коми Конституционного суда.

"В декабре прошлого года был принят федеральный закон, который предусматривает исключение из судебной системы РФ конституционных и уставных судов. Прием новых заявлений приостановлен с 19 декабря 2020 года, но все дела, которые уже находятся в производстве, Конституционный суд Коми должен рассмотреть. На это есть время до конца 2022 года. Затем необходимо будет принять поправки в Конституцию республики", – рассказал Владимир Косов.

По словам вице-спикера, эта работа уже началась. К следующему заседанию будет подготовлен перечень изменений, который обсудят члены рабочей группы.

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