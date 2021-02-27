Наркотики подвели юную жительницу Корткероса под арест

Девушку взяли под стражу в зале суда. Фото: Сыктывкарский горсуд.

Сыктывкарский горсуд на два месяца заключил под стражу 18-летнюю жительницу Корткероса, обвиняемую в сбыте наркотиков в крупном размере с использованием Интернета.

Как сообщает пресс-служба суда, девушка не смогла довести преступление до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку была задержана правоохранителями. При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемой, а также обстоятельства совершения инкриминируемого ей преступления.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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