Нацгалерея Коми презентовала альбом о художнике Василии Игнатове

Фото: ngrkomi.ru

25 февраля в Национальной галерее Республики Коми прошла презентация буклета-альбома «Василий Игнатов. Стиль и этно».

В этом году это уже второй издательский проект к 100-летию Республики Коми, основанный на музейной коллекции. Представленное публике красочное издание трехъязычное. Текст на коми языке, переведенный Евгением Козловым, подчеркивает национальный характер творчества Василия Игнатова, а английский перевод Светланы Обшанской позволит познакомить с творчеством коми художника более широкую аудиторию.

Фото: ngrkomi.ru

Особенный яркий колорит работ Василия Игнатова мастерски передали фотографии Александра Галуцкого, дизайн и вёрстка издания Дениса Черницына.

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