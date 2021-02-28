В Усинске на улице Нефтяников прорвало трубу

Фото: Николай Такаев
В Усинске произошла крупная коммунальная авария. В городе на пересечении улиц Пионерская и Нефтяников прорвало трубу, сообщает глава местной администрации Николай Такаев.
По его словам, на место происшествия оперативно выехали руководитель Управления ЖКХ и аварийная бригада «Водоканал-Сервис». Сам он также прибыл к месту инцидента.
На данный момент, коммунальщики восстанавливают дорожное полотно и ремонтируют водовод для устранения порыва.
Водителей города предупреждают, что на названном участке дороге может быть затруднено движение. Власти города просят планировать свой маршрут заранее.
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