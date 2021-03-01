В Сыктывкаре неизвестный водитель сбил девушку рядом с управлением Росгвардии

В Сыктывкаре в результате ДТП травмы получила девушка-пешеход
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе 22-летнюю девушку. Инцидент произошел накануне поздно вечером. В результате аварии горожанка получила травму ноги.
Известно, что авария была зафиксирована на улице Домны Каликовой около здания Управления Росгвадрии. Водитель на неустановленном авто наехал на пешеходку и скрылся с места происшествия, не попытавшись помочь пострадавшей.
Прибывшая на место «скорая» диагностировала у девушки травму пальца ноги. От госпитализации сыктывкарка отказалась, уточняет "Комиинформ".
Сообщается, что водитель сейчас объявлен в розыск. Начато разбирательство.
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