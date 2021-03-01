В Сыктывкаре расселили аварийный дом на Октябрьском проспекте

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре расселили аварийный дом, расположенный на Октябрьском проспекте, 69. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу в июле 2019 года, поскольку его несущие конструкции находились в состоянии, угрожающем сохранению целостности здания. Причиной тому стало многолетнее безответственное отношение собственников жилья, которые оставляли включенной воду в общих душевых и не следили за состоянием сантехники. Кроме того, в подъездах выбивались окна. В итоге стены промерзали, и это привело их в аварийное состояние.

Для того, чтобы обеспечить безопасность людей, администрация Сыктывкара обратилась в суд с исками к каждому собственнику о выселении в маневренный фонд. Всего было подано 153 иска, из них суд удовлетворил 151 иск, еще два будут рассмотрены в марте этого года. Вместе с этим, по факту в настоящий момент собственниками освобождены все жилые помещения.

22 февраля в этот дом прекратили подачу воды, отопления и электричества. В ближайшее время силами управляющей компании будут закрыты окна первого этажа и двери подъездов с целью ограничения доступа в здание. Дополнительно мэрия обратилась в полицию с просьбой усилить патрульные и рейдовые мероприятия в районе этого дома для обеспечения правопорядка.

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