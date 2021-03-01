В Коми забраковали две партии хлеба и 10 партий кондитерских изделий

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В Коми две партии хлебобулочных изделий массой 11 килограмм и 10 партий кондитерских изделий массой 17 килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В прошлом году сотрудники ведомства обследовали 200 объектов (119 субъекта) деятельности по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами. В ходе проверок отбираются пробы для проведения лабораторных исследований. Всего было отобрано и исследовано по микробиологическим показателям 14 проб хлебобулочных изделий и 107 проб кондитерских изделий.

По санитарно-химическим показателям исследовали 15 проб мукомольно-крупяных изделий, восемь проб хлебобулочных и 21 – кондитерских изделий. По физико-химическим показателям исследовано 45 образца хлебобулочной продукции и 14 образцов кондитерских изделий.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили факты оборота хлебобулочных и кондитерских изделий с нарушением условий хранения и сроков годности, не соответствующих требованиям технического регламента по микробиологическим показателям, с нарушениями маркировки.

В ходе проверок было забраковано и снято с реализации восемь партий мукомольно-крупяных изделий массой 5 килограмм, две партии хлебобулочных изделий массой 11 килограмм и 10 партий кондитерских изделий массой 17 килограмм, говорится в сообщении.

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