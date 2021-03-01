В Вуктыле объявили режим повышенной готовности

Фото: Диля Ахмадишина

В Вуктыле объявлен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписала глава администрации Вуктыла Гульнара Идрисова.

Согласно документу, режим повышенной готовности объявляется в связи с неудовлетворительной температурой воздуха в жилых помещениях горожан. В настоящее время продолжаются сбои в работе котельной. Периодически отсекается один из котлов, в связи с этим и отсутствии своевременной информации со стороны ресурсоснабжающей организации «Аквасервис» было принято решение о введении режима повышенной готовности.

– Вчера произошло ЧП, в результате которого остановились все три имеющихся котла. В результате на втором котле была обнаружена протечка, третий котел также удалось запустить не с первого раза, так как он выдавал ошибку дымососа. В итоге третий котел был запущен, а второй котел выведен в ремонт, – сообщил заместитель руководителя администрации Вуктыла Алексей Верхогляд «Комиинформу».

«Аквасервису» поручили незамедлительно установить дополнительный источник электроэнергии, провести ремонтные работы котла ДКВР. На сегодня температурный режим на выходе снижен и не соответствует графику на 5 градусов.

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