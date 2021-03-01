В Коми работают 109 мобильных бригад вакцинации от коронавируса

Всего в Коми вакцинировано на данный момент более 18 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Коми продолжается массовая вакцинация населения. Для этих целей в республике развернуты мобильные бригады, базирующиеся в основном на базе больниц. Всего в Коми таких пунктов 109.

Как сообщили в Минздраве, они действуют на базе Сыктывкарской городской поликлиники № 3, Сыктывдинской, Удорской, Усть-Вымской, Княжпогостской, Койгородской, Сысольской, Корткеросской, Прилузской, Усть-Куломской, Усинской, Вуктыльской, Сосногорской, Ижемской, Печорской, Троицко-Печорской районных больниц, Эжвинской и Ухтинской городской поликлиники, городской поликлиники пгт. Ярега, Интинской городской больницы, Сыктывкарской городской больницы и Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

Также при Сыктывдинской, Усть-Вымской, Усинской, Усть-Куломской, Корткеросской, Удорской, Сосногорской, Печорской, Троицко-Печорской ЦРБ, Ухтинской городской поликлинике, Сыктывкарской городской поликлинике № 3 и Воркутинской больнице скорой медицинской помощи работают 25 передвижных мобильных комплекса.

Всего в Коми вакцинировано на данный момент более 18 тысяч человек. Еще более 30 тысяч жителей региона намерены привить в ближайшее время.

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