Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В связи с непогодой в Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Прилузского района.

В ближайшее время в Коми ожидается ухудшение погодных условий. Этот прогноз сохранится до утра вторника, 2 марта. В южных районах и в Сыктывкаре ожидается сильный снег. Временами видимость может ухудшаться до 500-1000 метров. В крайних северных районах и на северо-востоке ожидается усиление ветра до 7-12 м/с. При этом порывы могут достигать 15-20 м/с. В этих частях Коми прогнозируют метель.

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