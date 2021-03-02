За неделю в Коми закрыли на карантин один детсад и три класса

Частичный карантин был объявлен еще в 8 группах пяти детсадов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За минувшую неделю, с 22 по 28 февраля, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 6 087 человек, 56,6% заболевших - дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми. Гриппа в регионе нет.

За неделю в семи муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был полностью приостановлен воспитательный процесс в одном детском саду; частично приостановлен учебный процесс в трех классах трех школ, воспитательный - в 8 группах пяти детсадов.

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