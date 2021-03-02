Более 6 миллионов потратят в Усинске на благоустройство площади

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Состоялся аукцион по отбору подрядчика на благоустройство площади перед кинотеатром «Томлун», сообщает пресс-служба администрации Усинска.

Одна из главных площадей города к 100-летию Республики Коми должна полностью преобразиться. Будут высажены цветы, установлено дополнительное освещение, лавочки с подсветкой и usb-разъёмами для зарядки гаджетов.

На аукцион поступило три заявки. Снижение суммы контракта в процессе торгов составило 10%. Итоговая сумма контакта — 6 252 445 руб. 49 коп. Победитель — строительная компания из Тобольска ОО СК «СМП-7».

Администрация Усинска напоминает жителям, что с 26 апреля по 30 мая на сайте будет проходить голосование за объекты благоустройства в 2022 году. Сами жители выберут те парки, скверы, улицы, на благоустройство которых будут направлены бюджетные средства. Регистрация на сайте будет доступна через портал Госуслуг, социальные сети или по номеру телефона.

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