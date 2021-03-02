Под Усинском столкнулись два грузовика: водителю оторвало часть ноги

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 1 марта, на подъездной дороге к Усинску столкнулись два КамАЗа, в результате чего серьезно пострадал водитель одной из машин. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 14.00. Мужчина 1977 года рождения ехал за рулем КамАЗа с полуприцепом МАЗ. На 22 километре он не справился с управлением, и прицеп занесло на встречную полосу. Из-за этого произошло столкновение с другим КамАЗом, который ехал навстречу со стороны Усинска.

В ДТП пострадал водитель второго грузовика – мужчина 1994 года рождения. У него политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом скулы, закрытая травма грудной клетки, множественные ссадины лица, раны обоих голеней, ушибы легких и сердца, неполная травматическая ампутация левой голени и фаланги одного из пальцев на левой стопе. Как передает БНК, предполагаемый виновник ДТП за рулем с 2004 года.

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