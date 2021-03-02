Пассажир поезда «Сыктывкар – Москва» показывал проводницам половой орган

Правонарушителя сняли с поезда и доставили в участок Фото: Архив "КП"

Житель столицы Коми был снят с рейса «Сыктывкар – Москва» из-за неподобающего поведения. Пьяный 40-летний мужчина показывал свой половой орган работникам РЖД, из-за чего было принято решение сделать остановку в Котласе и передать правонарушителя сотрудникам полиции.

Как рассказали в МВД, сыктывкарец ехал к своим родственникам. Дальний путь решил коротать за рюмкой водки, правда, не рассчитал количество допустимого алкоголя и начал вести себя безобразно: напугал проводниц, нарушал общественный порядок и покой других пассажиров. К слову, мужчина женат и проблем с законом раньше не имел.

Сейчас его судьбу определяют в местном участке полиции. Уточняется, что на дебошира заведено два административных дела.

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