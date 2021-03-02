Сыктывкарка отсудила деньги за неиспользованную путевку

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Сыктывкаре женщина отсудила у двух компаний деньги за неиспользованную путевку в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В феврале 2020 истец забронировала путевку на поездку в Турцию с 1 по 11 мая и оплатила ее стоимость. В марте она обратилась с заявлением о возврате средств в связи с распространением коронавируса, однако ей отказали. Суд пришел к выводу, что поездка не состоялась по причине, которая не зависела ни от туристов, ни от исполнителя услуги.

Суд взыскал в пользу истца деньги, уплаченные за путевку. В удовлетворении требований о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, на которых настаивала женщина, ей отказали. Решение в законную силу не вступило.

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