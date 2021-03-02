Сыктывкарец украл с карты пенсионера 24 тысячи рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сыктывкаре 29-летнего местного жителя будут судить за то, что он украл с банковской карты пенсионера 24 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

К телефонному номеру жителя Сыктывкара по ошибке подключили услугу «мобильного банка», привязанного к счету банковской карты пенсионера из Усинска. Злоумышленник воспользовался случаем и перевел со счета пожилого мужчины 24 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело, и личность фигуранта установили. Свою вину сыктывкарец признал и полностью возместил ущерб. Уголовное дело направили в Усинский городской суд.

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