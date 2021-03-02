В Печоре перевели из реанимации девочку, на которую напали собаки

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Девочку, на которую напали и покусали собаки в Печоре, перевели из реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

В субботу, 27 февраля, на улице Восточной на девочку 2017 года рождения напали бездомные собаки. Животные покусали ребенка. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Как передает БНК, девочке стало лучше. Именно поэтому ее перевели из реанимации. Более подробной информации о состоянии девочки нет.

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