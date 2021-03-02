Житель Саратовской области торговал в Ухте нелегальным алкоголем

Фото: прокуратура Коми

Житель Саратовской области обвиняется в продаже нелегальной алкогольной продукции. Товар мужчин реализовывал на территории Ухты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Известно, что обвиняемый заранее закупил алкоголь в 320 полимерных канистрах емкостью 10 литров и перевез ее на своем личном грузовом автомобиле в Ухту.

- Там он сумел реализовать 120 канистр, а оставшиеся 200 хранил в гараже. Незаконную деятельность выявили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - уточнили в ведомстве.

Вину в содеянном мужчина признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд.

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