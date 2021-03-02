В Сыктывкаре отца, державшего в плену своего сына, отправили за решетку

Ранее мужчина был неоднократно судим Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре мужчина силой удерживал своего сына в бане. Горожанин, будучи пьяным, запер ребенка в постройке и не выпускал ни под каким предлогом. Тревогу забила обеспокоенная мама мальчика, которая и вызвала полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов столкнулись с ярым сопротивлением со стороны отца. На просьбы сдаться властям и отдать мальчика мужчина грозился убить себя и ребенка. Однако полицейские быстро решили проблему: мужчину задержали, а ребенка отдали матери.

Известно, что сыктывкарец ведет разгульную жизнь, а ранее был неоднократно судим. Учтя все эти факты, суд решил отправить мужчину на два месяца в СИЗО.

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